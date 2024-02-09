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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سناب شات.. مسرحية جديدة لمصطفى خاطر وأمينة خليل في موسم الرياض

مسرحية سناب شات
مسرحية سناب شات

يستعد مصطفى خاطر وأمينة خليل، لبدء عرض مسرحيتهم الجديدة التى تحمل اسم سناب شات، بالسعودية.

المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، ومن المفترض أن تبدأ عروضها يوم 12 من شهر فبراير وحتي 16 من نفس الشهر.

 

فكرة المسرحية 

وتدور فكرة المسرحية حول سيد الفيل، التاجر الكبير، قصة بناته المدللتين واهتمامهما الزائد بالترند والموضة والمظاهر الخادعة. 

ويسعى سيد الفيل جاهدًا لزواجهما من رجلين محترمين، لكن جميع محاولاته تبوء بالفشل ولكن عندما يستغل سيد الفيل نفس سلاحهما، سناب شات، ينطلقان في رحلة مليئة بالتحولات والتعلم.

 

أبطال المسرحية 

المسرحية بطولة أمينة خليل، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، نور قدري، دنيا سامي، وعزت زين، واستعدوا للضحك والمفاجآت في عالم سناب شات المدهش.

 

فيلم أنف وثلاث عيون

واحتفلت أمينة خليل مؤخرا بعرض فيلمها الجديد أنف وثلاث عيون، وتدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً! 

 

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

مصطفى خاطر امينة خليل فيلم أنف وثلاث عيون

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