منصة شاهد تعلن عن خريطة مسلسلاتها في رمضان| تعرف عليها

بدأت منصة شاهد فى الإعلان عن خطتها لموسم 2024 ونشر أسماء المسلسلات التى حصلت على حقوق بثها خلال الشهر الكريم.



ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد قائمة المسلسلات التى تعرضها خلال الموسم القادم ومنها مسلسل نعمة الافوكاتو لمي عمر.





مسلسل نعمة الافوكاتو

مسلسل نعمة الافوكاتو ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.



"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

مسلسل صيد العقارب

كما أعلنت المنصة عن عرضها لمسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق والمكون من 15 حلقة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

مسلسل أشغال شقة

كما تعرض أيضا مسلسل أشغال شقة لهشام ماجد، وقامت بطرح البوستر الدعائى له استعداد لعرضه فى موسم رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول قصة طبيب شرعي، يتزوج من أحدى المذيعات، ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات خاصًة مع أصدقاء زوجته، وتتوالى وتتنوع القصص الداخلية في إطار الحلقات الثلاثين.

يذكر أن مسلسل أشغال شقة، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، و عادل المطيري، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

كما تعرض أيضا مسلسل شيكو وكريم محمود عبد العزيز والذى يحمل أسم خالد نور وولده نور خالد.

وينتمى المسلسل لنوعية المسلسلات الكوميدية ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.