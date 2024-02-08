صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

حل الفنان حسن أبو الروس ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير حالة خاصة والذى شارك فيه بتقديم شخصية المحامي عز.



وحرص صدى البلد على تكريم أبو الروس بعد سلسلة من النجاحات المتتالية سواء على مستوى التمثيل أو الغناء أو حتى إحياء الحفلات اللايف.



وتحدث أبو الروس خلال الندوة عن كواليس تصوير مسلسل حالة خاصة والاستعدادات التى قام بها لتقديم شخصية المحامي عز.



كما كشف أبو الروس عن الصعوبات التى واجهته أثناء تحضيره لهذه الشخصية، مؤكدا أن النجاح الكبير لمسلسل حالة خاصة فاق كل التوقعات.







مسلسل حالة خاصة

وطرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطه الدسوقي.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث ، ومنها قيام أماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة إجازتها .

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج أماني النجار، إلا أنه تغيب عن الحضور، لتواجه مشكلة انتهاء فترة اقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الأخيرة.

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة أفكار نادين حيث ادعي انه استطاع برفقة رام الله ان يجد حل لقضية انتحار .

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

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