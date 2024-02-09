اليوم.. عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة مع محمود الليثي

يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنيته الجديدة قصف جبهة مساء اليوم الجمعة بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي فى أول تعاون بينهما.



ومن المفترض أن يطرح عمر كمال الأغنية فى تمام الساعة السادسة مساء عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الترويج للأغنية

وشهدت هذه الأغنية حملة ترويجية مكثفة من قبل عمر كمال والليثي، حيث تبنى الثنائى الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإستجرام.





حفل عمر كمال

ويتواجد عمر كمال هذه الفترة بقطر، حيث أنها أحيا حفلا غنائيا ضهما منذ أيام وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك على أن يعود إلى القاهرة خلال ساعات قليلة من الآن للاحتفال بأغنية الجديدة.





أحدث أغاني الليثي

أطلق المطرب محمود الليثي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية أحدث أغنياته التي يبدأ بها العام الجديد باسم «الجدع» ضمن مجموعة من الأعمال المختلفة التي يطرحها لجمهوره خلال الفترة القادمة.

أغنية «الجدع» من تأليف وألحان محمود الليثي في تجربة مختلفة، وهي من توزيع باسم منير ومن إنتاج شركة ميوزك داي وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.