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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني يطرح أغنيتين من ألبوم هرمون السعادة| فيديو

تامر حسني
تامر حسني

طرح منذ قليل المطرب تامر حسني أغنتين من أغاني ألبومه الجديد هرمون السعادة الأولى بعنوان موضوع رجوعنا والثانية تحمل أسم ولا يهمك.

تامر حسني طرح الأغنيتين عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق كل منهما الالاف المشاهدات منذ طرحهما وحتى الآن.



أغنية موضوع رجوعنا من كلمات تامر حسني وألحان مدين ومن توزيع وسام عبد المنعم وأغنية ولا يهمك من كلمات وألحان تامر حسني نفسه ومن توزيع عبد الرحمن شوقي 

 

آخر ظهور لتامر حسني 

وظهر تامر حسني أول أمس خلال حضوره حفل زفاف أبنة الملحن عصام كاريكا ، حيث كان من ضمن الحضور بجانب كل من مصطفى قمر وإيهاب توفيق وحكيم وغيرهم من المطربين وصناع الموسيقي.

 

تامر حسني يطرح أغنية معلش 

وطرح تامر حسني فيديو كليب لأحدث أغنياته والتي تحمل اسم «معلش» بالاشتراك مع الفنان زاب ثروت.

أغنية «معلش» من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

 

كلمات أغنية معلش لـ تامر حسني


وتقول كلمات الأغنية: «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت».

 

«عشان حضر خلاص عذره هتموت مرتين لو قلبك رجع للي خذلوه.. آه ميت شكرًا للي وجعنا وخان فجأه الامانه.. كده كنا هنتعب اكتر لو كان طول معانا.. شكرًا للي علمنا.. نهاية التقدير اهانه.. الغدر مجاش غير من اللي.. بحكيلهم اوجاعي فكروني بالغنم اكمل ولا مفيش داعي.. يعيش عمره خايف من الديابه.. وفي النهايه ياكله الراعي».

 

المطرب تامر حسنى هرمون السعادة موضوع رجوعنا ولا يهمك

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