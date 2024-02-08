بعد الصلح مع روتانا.. شيرين تطرح كليب الدهب على يوتيوب| فيديو

طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم الدهب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: توما.

وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.









حفل شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمقرر أقامته يوم 17 من فبراير الجاري على خشبة مسرح ⁧‫الفوروم دوبيروت‬⁩، عن نفاد التذاكر.

وبلغت أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

وأحيت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتي طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.