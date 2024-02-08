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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رسميا.. طرح فيلم "وقت إضافي" بدور العرض السينمائية 14 فبراير الجاري

بوستر فيلم وقت اضافي
بوستر فيلم وقت اضافي

استقرت الجهة المنتجة لفيلم “وقت إضافي” على طرح العمل بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية بدءا من ١٤ فبراير الجاري، كما تم الكشف عن البوستر الرسمي للعمل.

 

ومن جانبه قال المخرج أسامة عمر  في تصريحات صحفية إنه انتهى من كافة المراحل الخاصة بالفيلم من مونتاج وميكساج وغيرها، مشيرا إلى أن الفيلم أصبح جاهزا للعرض في عيد الحب.


وأضاف أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعوا في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجآت.

 

يشار إلي أن فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر، وإنتاج فيلم كرافت، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

وقت إضافي أسامة عمر ة خالد الصاوي عمرو عبد الجليل

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