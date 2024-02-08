طرح بوستر مسلسل أشغال شقة لهشام ماجد

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل أشغال شقة للفنان هشام ماجد، والمقرر عرضه فى موسم رمضان 2024.





مسلسل أشغال شقة





تدور أحداث المسلسل حول قصة طبيب شرعي، يتزوج من إحدى المذيعات، ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات خاصًة مع أصدقاء زوجته، وتتوالى وتتنوع القصص الداخلية في إطار الحلقات الثلاثين.

مسلسل أشغال شقة، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، و عادل المطيري، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

فيلم أكس مراتي

بدأ المخرج معتز التوني تصوير أول مشاهد فيلم إكس مراتي، بطولة هشام ماجد، ومحمد ممدوح، حيث ينتمي العمل لنوعية الأفلام الكوميدية.

ونشر معتز التوني صورة الكلاكيت الخاص بفيلم إكس مراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليه قائلا: الحمد لله بدء تصوير فيلم X مراتي، يا رب اكرمنا.