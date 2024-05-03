انهيار عقار مهجور بالسيدة زينب .. والأمن يكشف التفاصيل

انهار عقار خالي من السكان بمنطقة السيدة زينب دون اصابات ، ولم ينتج عن ذلك ثمة اصابات او تلفيات بالعقارات المجاورة او محتجزين .

تلقي قسم شرطة السيدة زينب اخطاراً من غرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من عقار بدون مصابين بشارع متفرع من شارع المبتديان دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين ان العقار محل البلاغ علي مساحه حوالي ٥٠٠ متر و مكون من طابق ارضي و يعلوه عدد ٢ طابق و كل طابق به شقة و عبارة عن حوائط حاملة و اسقف خشبية مهجور منذ فترة و خالي من السكان .

وتبين من المعاينه سقوط النصف الامامي من المنزل بمساحة حوالي (١٥) متر عرض x (٢٠) متر طول ، ولم ينتج عن ذلك ثمة اصابات او تلفيات بالعقارات المجاورة او محتجزين .

تم التقابل مع حارس العقار محل البلاغ ومقيم بغرفة بالطابق الارضي بالنصف الخلفي من العقار و اخر كفر غزام - الشرقية ، تم خروجه من تلقاء نفسه من غرفته دون اصابات الذي افاد بان الغرفة محل اقامته لم يحدث بها ثمة تلفيات و ان العقار ملك مهندس ولا يعلم باقي بياناته .

تم الاتصال التليفوني بالمحامي الخاص بمالك العقار الذي افاد بأن العقار حدث به شروخ من فترة ، وتم تحرير محضر بذلك لاتخاذ اللازم نحوه ولم يُعلن بصدور قرار ازالة حتى الآن .

وتم إخطار حي السيدة وجاري الاستعلام عما إذا كان صادر للعقار ثمة قرارات إزالة ، وتم إخطار شرطة المرافق، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية .