تجلب الحب.. أزهري: المودة والرحمة والسكينة أسس بناء الأسر

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، إنّ الأسرة تُبنى على المودة والرحمة والسكينة، مشيرًا إلى أن هذه الأساس هي التي تجلب المحبة.



وأضاف سلامة خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الإسلام علمنا كيف ننشئ الأسرة، حيث يجب أن نحسن الاختيار وإلا ستحدث مشكلة، فهناك من يبني الاختيار على أساس المال أو الجمال أو المنصب والجاه، وهناك من ينشئ حياته وأسرته على أساس الدين والأخلاق».



وتابع مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف: «كلما اقتربت من الدين والأخلاق أكثر كلما كانت الحياة أكثر استقرارا، وكلما أحسنت الاختيار كانت هذه الأسرة أفضل».

أبو اليزيد: أختلف مع مقولة أن الزواج يبني على المحبة



وأوضح: «أنا مختلف مع مقولة الزواج يُبنى على المحبة، لأن أزواجا كثر لم يكونوا يعرفون بعض قبل الزواج، ومع ذلك كونوا حياة أسرية طيبة، وهناك أزواج أحبوا بعض سنوات طويلة قبل الزواج، ولكنهم انفصلوا بعد الزواج بفترة قصيرة، لأن أساس الاختيار كان العاطفة وليس الواقع».