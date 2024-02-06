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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصر تحصد المراكز الأولى في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال.. صور

تسليم جوائز مسابقة
تسليم جوائز مسابقة بورسعيد الدولية للقرأن

شهدت محافظة بورسعيد قبل قليل، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والذي أقيم بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، ورؤساء المسابقات والجوائز القرآنية حول العالم، ومتسابقون من 60 دولة.

تسليم جوائز مسابقة بورسعيد الدولية للقرأن

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وحصلت مصر علي المراكز الأولي في كافة أفرع المسابقة، وفاز في فرع حفظ القرآن بروايتين أمنية خالد علي عبد العزيز من مصر بالمركز الاول، والحارس خالد عبد الرحمن من ليبيا بالمركز الأول مكرر، وعبد القادر يوسف من الصومال بالمركز الثاني، وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة فاز عصام احمد حسين علي من مصر بالمركز الأول، وأحمد سالم من تنزانيا بالمركز الثاني، وتنوير أحمد من بنجلاديش بالمركز الثالث.

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وفاز في فرع الابتهال والانشاد محمد رضا محمود حسن من مصر بالمركز الأول، وعمر عبد الناصر كباره من لبنان بالمركز الثاني، والياس وردي من المغرب بالمركز الثالث، وفي فرع حفظ القران للاطفال فاز أحمد تامر ممدوح محمد صبري من مصر بالمركز الأول، وأيمن محمد سعيد درهم من اليمن بالمركز الثاني، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد للأطفال محمد أحمد أحسن الازهري من مصر بالمركز الأول، ومحمد محمد البكري سليم من مصر بالمركز الثاني.

 

وتم تكريم الفائزون في حفل كبير بحضور العلماء، في ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي حملت في هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الفتاح الطاروطي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد لجنة مراجعة المصحف بالأزهر محافظ بورسعيد محمد سعيد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

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