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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة آخر جمعة في رجب 2024 من مسجد النصر بالدقهلية

مسجد النصر بالمنصورة
مسجد النصر بالمنصورة

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية والإذاعة شعائر صلاة آخر جمعة في رجب 2024 من رحاب مسجد النصر مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تبدأ شعائر صلاة آخر جمعة في رجب بتلاوة للقارئ الشيخ حلمي الجمل، وخطيبًا الشيخ أحمد شرف الدين من علماء وزارة الأوقاف.

شعائر صلاة آخر جمعة في رجب 2024 من مسجد النصر بالدقهلية

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رجب 2024، تحت عنوان :«جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية».

دعاء آخر جمعة في رجب

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء آخر جمعة في شهر رجب، ما يلي:
• اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ.
• اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة.
• اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه
• اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.
• اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت.
• اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
• يارب في آخر جمعة من رجب أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وبارك لهم في صحتهم وأرزاقهم وأموالهم وذرياتهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم.
• اللَّهُمَّ كَمَا سَتَرْتَ مَا مَضَى بِرَحْمَتِكَ، فَاسْتُرْ مَا بَقِيَ بِنِعْمَتِكَ (ثَلاثًا).
• يَا عَالِمَ السِّرَّ مِنَّا، لا تَكْشِفْ السَّتْرَ عَنَّا، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا (ثلاثًا).
• يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
• ﴿ لاّ إِلَـَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ﴾ (ثلاثًا).
• اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ تُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (ثَلاثًا).

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