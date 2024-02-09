بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة من رجب بالمسجد الحرام والنبوي

يؤدي المصلون بالمملكة العربية السعودية اليوم، صلاة الجمعة الأخيرة من رجب 1445، حيث يتوافد آلاف المسلمين على المسجدين الحرام والنبوي، لأداء صلاة الجمعة اليوم في آخر جمع شهر رجب المحرم.

صلاة الجمعة الأخيرة من رجب بالمسجد الحرام

صلاة الجمعة الأخيرة من رجب بالمسجد النبوي

دعاء الجمعة الأخيرة من رجب

1. اللهم إنا نسألك الخير كله ولاتحرمنا من فعل الطاعات وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين.

2. اللهم إنا نسألك أن يكون هذا العام عام خير وسلام وان تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

3. سبحان اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة إنك قريب مجيب سبحانك.

4. يا اَسْمَعَ السّامِعينَ، وَابْصَرَ النّاظِرينَ، وَاَسْرَعَ الْحاسِبينَ، يا ذَا الْقوَّةِ الْمتين، صَلِّ عَلى محَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ، وَعَلى أهل بَيْتِهِ، وَاقْسِمْ لي في شَهْرِنا هذا خَيْرَ ما قَسَمْتَ. وَاحْتِمْ لي في قَضائِكَ خَيْرَ ما حَتَمْتَ، وَاخْتِمْ لي بِالسَّعادَةِ فيمَنْ خَتَمْتَ، وَاحْيِني ما اَحْيَيْتَني مَوْفُوراً. وَاَمِتْني مَسْروراً وَمَغْفُوراً، وَتوَلَّ اَنْتَ نَجاتي مِنْ مساءَلَةِ الْبَرْزَخِ، وَادْرَأْ عَنّي منْكَراً وَنَكيراً. وَاَرِ عَيْني مبَشِّراً وَبَشيراً، وَاجْعَلْ لي إلى رضوانك وَجِنانِكَ مَصيراً، وَعَيْشاً قَريراً، وَملْكاً كَبيْراً، وَصَلِّ عَلى محَمَّد وآلة كَثيراً.

5. اللهم أهله علينا بالأمن السلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتنا في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

6. اللهم ارزقنا في رجب بعمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته".

7. اللهم بحق شهرك الحرام اقض حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا".

8. اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمرٍ جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نُطيق فاللهم ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لا يعلمون، واشفهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع و ب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللّهم آمين.

9. اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره ونسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.

10. اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.