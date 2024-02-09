بلومبرج: أوكرانيا تدرس خطة طوارئ لتأمين تدفق الأموال حال توقف المساعدات الأمريكية | تفاصيل

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أوكرانيا تدرس خطة طوارئ للحفاظ على تدفق أموال صندوق النقد الدولي في حال توقفت المساعدات الأمريكية.

وذكرت بلومبرج نيوز اليوم الجمعة أن أوكرانيا تدرس خطة تشمل توسيع مبيعات السندات المحلية وزيادات الضرائب وتخفيضات الإنفاق، لسد فجوة الميزانية في محاولة لتأمين الأموال من صندوق النقد الدولي إذا ظلت المساعدات الأمريكية محظورة.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الأوكرانيين يعتزمون اقتراح الخطة على صندوق النقد الدولي خلال زيارة الموظفين إلى كييف الأسبوع المقبل، مستشهدا بأشخاص مطلعين على هذه المسألة.

وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لطمأنة صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا يمكنها خدمة ديونها في حالة فشل الحلفاء في تقديم المساعدات، وهو شرط لبرنامج القروض الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار.