أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن التغييرات في الجيش الأوكراني لن تؤثر على نتيجة الصراع.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا يعتقد أن التغيير في القيادة العسكرية الأوكرانية سيغير نتيجة "العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وشدد بيسكوف على أن الهجوم على أوكرانيا سيستمر حتى يتمّ تحقيق الأهداف المحددة له.

ووصفت وسائل الإعلام الغربية الرائدة، استقالة قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني بالقرار المحفوف بالمخاطر، وذكرت أن خلفه ألكسندر سيرسكي له سمعة مثيرة للجدل.

وفي مرسوم نشر اليوم الجمعة، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس الجيش السابق فاليري زالوجني بأنه "بطل أوكرانيا"، بعد يوم واحد من استبدال الجنرال الشعبي في أكبر تغيير للحرب حتى الآن.

تم استبدال زالوجني، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه بطل وطني للإشراف على المجهود الحربي الأوكراني طوال الحرب الروس الشاملة، بقائد القوات البرية أولكساندر سيرسكي يوم الخميس.