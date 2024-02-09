معاريف العبرية: حماس هي الحاكم الفعلي لـ غزة ونتنياهو يعيش في الخيال

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مجلس الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير بيني جانتس يقوم بتعليقه آمال على استطاعته أن يجد بسهولة بديلا مدنيا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، كمن يعيش في عالم الخيال، لكنه مع ذلك ليس وحده في وهمه هذا.

وأضافت معاريف العبرية: “طالما لم يتم تشكيل حكومة مدنية جديدة، فإن حماس ستبقى حاكمة القطاع. ويمكنك أن ترى بالفعل كيف أنه حيثما قام جيش الدفاع الإسرائيلي بإضعاف قواته، بدأت حماس في استعادة حكمها المدني (وهكذا، على سبيل المثال، عادت شرطة حماس بالفعل إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة)."

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه كان ينبغي على أعضاء مجلس الوزراء الحربي أن يأمروا رئيس الأركان بتشكيل حكومة عسكرية منذ فترة طويلة، حتى قبل بدء المناورة البرية.

ونوهت معاريف إلي أن كل المعلقين والصحفيين يعارضون حكما عسكريا في غزة "ويروجون لحكم مدني لا يوجد إلا في خيالهم الجامح".