عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سجن مغلق.. تحذيرات من تفجر حمام دم في رفح.. تفاصيل

صدى البلد

حذرت منظمات وجماعات إغاثية من وقوع “حمام دم" في رفح إذا قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن عملية برية علي المدنيين في رفح، وفق ما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وقال جان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إنه "لا يمكن السماح بأي حرب في مخيم ضخم للاجئين"، محذرا من "حمام دم" إذا توسعت العمليات الإسرائيلية هناك.

وأضاف المجلس النرويجي للاجئين في بيان أن "توسيع الأعمال العدائية في رفح قد يؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية".

وقال عمال إغاثة اليوم الجمعة إن أي تقدم عسكري إسرائيلي في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة قد يتسبب في وفيات جماعية بين أكثر من مليون فلسطيني محاصرين هناك، مع تعرض المساعدات الإنسانية لخطر الانهيار.

وهددت إسرائيل بالتقدم من خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة، إلى رفح، حيث زاد عدد السكان خمسة أضعاف مع فرار الناس من القصف، وغالباً بموجب أوامر الإخلاء، منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة.

ووصف طبيب غادر غزة الأسبوع الماضي رفح بأنها "سجن مغلق" حيث تتدفق البراز في الشوارع المزدحمة لدرجة أنه لا توجد مساحة كافية لعبور سيارات المسعفين.

وكشفت منظمة أكشن إيد الخيرية التنموية عن أن بعض الناس يلجأون إلى أكل العشب. وجاء في بيانها أن "كل شخص في غزة يعاني الآن من الجوع، ولا يحصل الناس إلا على ما بين 1.5 إلى 2 لتر من المياه غير الآمنة يوميا لتلبية جميع احتياجاتهم".

وتقول الوكالات الإنسانية إنها لا تستطيع نقل الناس إلى مناطق أكثر أمنا لأن القوات الإسرائيلية متمركزة في الشمال، والمساعدات المسموح بدخولها إلى القطاع ليست كافية تقريبا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

حكم استعمال الكريمات أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: الأهلي الأقرب للفوز ببطولة الدوري

التنمية المحلية: تخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل لتأهيل صف ثان بالمحليات

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

وفاة نقيب صيادلة مصر السابق وهذا موعد الجنازة

رئاسة الجمهورية : أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث جلسة تصوير|شاهد

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

فيديو

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ