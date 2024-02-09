عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد عفيفي

"الليلة الليلة الليلة يا سمرا يا سمارة الليلة يا سمرا" عندما تسمع هذه الكلمات وتغمض عينيك، تذهب بصوت "الكينج" إلى أرض النوبة الطيبة، بسمارها وجمالها، فـ محمد منير يعد من أساطير الأغنية المصرية الأصيلة، فمهما اختلف الجمهور على فنان بعينه، لا يختلف أحد على "الكينج"، فهو صاحب الصوت الرنان والكلمات الطيبة المحملة بالكثير من المعاني، والتي تعبّر عن المصريين، سواء في وجعهم أو فرحهم أو حزنهم أو حتى مشاكلهم.


عندما أسمع أغنية لـ “الكينج”، أو أحضر حفلا له، أشعر كأني في حضرته، وهذا حال كل عشاقه ومحبيه، فلك أن تتخيل أنك داخل منزله، يبعد عنك بمسافة أقل من متر واحد فقط، فأنا كنت من المحظوظين الذي اجتمعوا بمحمد منير داخل منزله لساعة تقريبًا.

 

عندما ذهبت إليه بمدينة السادس من أكتوبر، وسألني شاب نوبي على باب الكومباوند “إلى أين تذهب”، رددت عليه بكل تلقائية: "إلى الأستاذ محمد منير"، فكان الشاب من النوبة ولكن يعمل هنا بالقاهرة، فرد قائلًا: "اتفضّل ولكن هو اسمه الكينج"، فراودني سؤال: لماذا هو الكينج؟


ركنت سيارتي ووقفت أجاوب على نفسي بصوت في داخلي قائلًا: "هو الكينج لأنه من أقدم مغني الفلكلور النوبي والتراثي، فمجرد صوت منير على الكلمات يعد علامة مسجلة جديدة في حياة الأغنية، وكذلك طبيعة أغانيه التي لمست كل شيء في حياة المصريين، فمنير لم يغنِ للنوبين فقط، لكنه غنّى لجموع الشعب المصري، فلا يوجد مصري مرّ بحالة اكتئاب أو فرح أو تفاؤل أو مشكلة إلا ووجد نفسه داخل ألبومات محمد منير في جميع الحالات، فلذلك هو الكينج يا سادة.


غادرت السيارة متجها إلى المنزل، وعندما دخلت من الباب شعرت أني في حالة غريبة لم أشعر بها من قبل، وكأني في أدفأ وأهدأ مكان بمصر، فأنا لم أزر النوبة على الإطلاق، ولكنني في هذه اللحظة شعرت أني على أرض النوبة، من خلال الوجوة النوبية الطيبة التي تلتف حوله داخل منزله، ولا ننسى أيضًا الطابع النوبي الجميل الذي يزين المنزل في جميع الأركان.

 

ودون الدخول في أي تفاصيل حدثت في هذه الجلسة التي استمرت 50 دقيقة تقريبًا، ولكن هذه هي المرة الأولى الذي أشعر بها أني في حضرة الكينج، ولكن على الواقع وليس في خيالي على أنغام أغانيه.


أنا وجميع محبيه ننتظر طلته علينا من خلال حفل عيد الحب، والمقرر إقامته يوم 16 فبراير من الشهر الجاري، ونتخيّل الكينج الذي لم تتغير حركات يده منذ أن أطلّ لأول مرة على جمهوره، فهو صاحب الأصابع الثلاثة التي تتحرك بنفس الشكل بطريقة لا إرادية، لا يعرف علماء لغة الجسد تفسيرا لتلك الحركات، ولكنها أصبحت علامة مسجلة لشخصية الكينج، وأصبحت أيضًا أشهر من ماركات عالمية، فأصبح كل من يحاول أن يقلد الكينج أو يجسد شخصيته، أن يبدأ بتلك الحركات بيده اليسرى.


فالكينج استطاع أن يقدّم مشوارا يقترب من نصف قرن حافل بالنجاحات، مما جعله يضع نفسه في مكانة مميزة، ضمن أبرز نجوم الطرب في الوطن العربي، وأعتقد أنه كان أكثر هؤلاء النجوم تنوعًا في الغناء، فهو الوحيد الذي وضع بصمة لأغانيه وقدم من خلالها الغزل المباشر.

الكينج محمد منير أحمد عفيفي أحمد عفيفي يكتب في حضرة الكينج أحمد عفيفي يكتب في حضرة الكينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

موضوعات متعلقة

بكري يكشف كيف استطاعت المقاومة اختراق الجدار العازل بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية؟

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة .. الجمهورية الجديدة في عهد السيسي خالية من المناطق غير الآمنة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

ترشيحاتنا

حكم استعمال الكريمات أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: الأهلي الأقرب للفوز ببطولة الدوري

التنمية المحلية: تخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل لتأهيل صف ثان بالمحليات

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

وفاة نقيب صيادلة مصر السابق وهذا موعد الجنازة

رئاسة الجمهورية : أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث جلسة تصوير|شاهد

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

فيديو

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ