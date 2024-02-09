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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدنمارك: روسيا تهاجم إحدى دول الناتو خلال 5 سنوات |تفاصيل

دول الناتو
دول الناتو

أكد وزير دفاع الدنمارك، اليوم الأربعاء، أن قدرة روسيا على إنتاج المعدات زادت بشكل هائل؛ محذرا من أنه من الممكن أن يحدث هجوما روسيا على إحدى دول الناتو خلال 5 سنوات.

وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، اليوم الجمعة، إنه يجب على الدنمارك تسريع استثماراتها العسكرية بعد أن أشارت الاستخبارات الجديدة إلى أن روسيا تعيد التسلح بشكل أسرع مما كان متوقعا وأنها يمكن أن تهاجم دولة من دول حلف شمال الأطلسي في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال الوزير الدنماركي لصحيفة ييللاندز بوستن: "لقد زادت قدرة روسيا على إنتاج المعدات العسكرية بشكل كبير".

وتابع: "لا يمكن استبعاد أنه في غضون فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، ستختبر روسيا المادة 5 وتضامن الناتو"؛ مشيرا إلى أنه "لم يكن هذا تقييم الناتو في عام 2023. وأن هذه معرفة جديدة تم التوصل إليها الآن".

ويأتي تقييم التهديد المتغير بعد أن قدمت دول الناتو الأوروبية الأخرى تحذيرات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في يناير الماضي إن الحلف يجب أن يستعد لهجوم روسي على دولة من دول حلف شمال الأطلسي في غضون خمس إلى ثماني سنوات.

وأوضح بولسن أنه لا يوجد تهديد مباشر ضد الدنمارك ولكن التحالف يمكن أن يواجه هجمات هجينة في الجهود المبذولة لزعزعة استقرار بلد عضو.

وأضاف أنه "من المحتمل أن يكون لدى روسيا الإرادة للقيام بذلك. الآن يمكن أن يكون لديهم أيضا القدرة على الحصول على قدرة عسكرية في وقت أبكر مما توقعنا".

وحذر: "هناك سبب يدعو إلى القلق حقا"

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