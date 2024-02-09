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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوّ صحي| تعليق صادم من نجم الأهلي السابق على انضمام ناصر ماهر للزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، أن الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر إضافة كبيرة للزمالك، مشددا أن المارد الأحمر خسر ناصر.

وقال ميهوب في تصريحات تليفزيونية "عبدالله السعيد لاعب ذو قيمة عالية جدا، لاعب كبير مهما كان سنه هيعملك اختلاف والملعب يتحمل شيكابالا وعبدالله".

واضاف ميهوب: "الأهلي خسر ناصر ماهر، انا مربي ناصر واحد اولادي، كنت بتكلم معاه وقالي عاوز اروح الزمالك، وهينجح مع الابيض لان الاجواء هتساعده لانه راح لجو صحي".

وشهدت الساعات الماضية حسم نادي الزمالك 10 صفقات من العيار الثقيل، ليدعموا فريق الكرة في الانتقالات الشتوية، بعد رفع إيقاف القيد عن النادي، حيث تم التعاقد مع كل من: عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، مهاب ياسر، ناصر ماهر، محمد عاطف، محمد شحاتة، المدافع الفلسطيني ياسر حمد، الجناح الأوغندي ترافيس موتيابا (تحت السن)، زياد كمال، أحمد حمدي.
 

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