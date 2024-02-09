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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطانية الأمل و136 كرسيا فارغا.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

بطانية الأمل في تل
بطانية الأمل في تل أبيب

كشفت نشطاء وأهالي الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الجمعة عما أطلق عليه "بطانية الأمل" في ساحة الرهائن في تل أبيب.

أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أنه قد طلب من صانعي "بطانية الأمل" إنشاء رقع بالطريقة التي يختارونها والتي تم حياكتها معا في بطانية واحدة ضخمة معروضة، والتي سيتم نقلها لاحقًا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

كما تم أيضًا إعداد مائدة عشاء السبت مرة أخرى في ساحة الرهائن مع كراسي فارغة للرهائن الـ 136 المتبقين.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أربعة أشهر الذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع.

بطانية الأمل في تل أبيب

بدأ العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 آخرين، وأطلقت حماس بعضهم في مقابل تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال ضمن صفقة الهدنة التي جرت خلال شهر نوفمبر الماضي واستمرت أسبوع واحد فقط.

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