وصول محمود حميدة على ريد كاربت مهرجان السينما الافريقية بالأقصر .. شاهد

وصل الفنان القدير محمود حميدة على الريد كاربت بمعبد الأقصر للمشاركة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة، والذي يبدأ فعالياته الرسيمة اليوم الجمعة بحفل الافتتاح.

ويشهد حفل الافتتاح إطلاق أغنية "أفريقيا كل الألوان"، والتي تعبر عن شعار الدورة رقم 13 ثم يتبعها التكريمات وتقديم لجان التحكيم، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، ومن المقرر أن ينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة الـ13 للمهرجان اسمه.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.

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