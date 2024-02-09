نشرة الفن.. علي ربيع يكشف موقفه من المشاركة فى موسم الرياض.. تكريم حسن الرداد وإيمي سمير غانم فى مهرجان الأقصر الليلة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

قال الفنان علي ربيع أنه يريد أن يشارك بتقديم عمل مسرحي ضمن موسم الرياض.

طرح الفنان عاصي الحلاني أحدث كليباته الغنائية “عمرها الخيانة”، حيث نشر الحساب الرسمي لروتانا مزيكا على موقع إنستجرام، مقطع من الفيديو كليب.

وصل إلى مدينة الأقصر اليوم الجمعة الفنانة ايمى سمير غانم وبرفقتها زوجها الفنان حسن الرداء للمشاركة فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ 13 والمقرر أن يتم تكريمهم بالمهرجان.

طرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب فى جزيرة ياس بأبو ظبي يوم 2 من شهر مارس القادم، تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة.