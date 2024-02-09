عمرها الخيانة.. عاصي الحلاني يطرح أحدث كليباته الغنائية

طرح الفنان عاصي الحلاني أحدث كليباته الغنائية “عمرها الخيانة”، حيث نشر الحساب الرسمي لروتانا مزيكا على موقع إنستجرام، مقطع من الفيديو كليب.

أغنية "عمرها الخيانة" من كلمات علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، والكليب من إخراج عادل سرحان.

ونشر الفنان عاصي الحلاني فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، يعلن فيه عن موعد حفله القادم فى باريس.

وقال عاصي الحلاني فى الفيديو: انتظروني فى 23 فبرابر فى باريس وهنقضي ليلة من العمر وليلة مليانة موسيقي وفرح واشتقت للجالية العربية واللبنانية.

وأحيا النجم اللبناني، عاصي الحلاني مؤخرا حفلاً غنائيا كبيرا في دار الأوبرا السلطانيّة في العاصمة مسقط خلال الفترة الماضية

شارك عاصي ضمن خاصية الستوري على تطبيق الانستجرام مقاطع مصورة من جولته التي تستمرّ على مدار يومين، مستعرضًا لحظات من وصوله الى دار الأوبرا، وبعض اللقطات من بروفات الحفل.

وقدم الحلاني خلال الحفل نخبة من اهم واشهر اغنياته منها بحبك وبغار، وانا مرق ماريت، ومالي صبر، يا طير حيث بدا تفاعل الجمهور واضحًا وهو يردّد مع الحلاني أغنيته الشهيرة.

كان الفنان اللبناني عاصي الحلاني قد اطلق ألبومه الجديد «تعرف شنو احبك» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وبعدد من المنصات السمعية من أيام، يتضمن الألبوم ثمانية أغنيات وهي ريحة عطر وعمر الخيانة وطل الملك وتعرف شنو احبك وففتي ففتي ومشيا بتلع وملهوف عليك ويلي جبينك ضاوى.