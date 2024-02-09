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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريا أبي راشد تمزج بين البساطة والجمال في أحدث إطلالة

ريا ابى راشد
ريا ابى راشد

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أحدث إطلالتها، لتخطف الأنظار باطلالة تعكس أنوثتها.

خطفت ريا أبي راشد الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية بدلة ستان باللون "الأبيض"، ليعطي لمسه أنيقة جعلها أكثر رشاقة وجمال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد تصفيفة شعر تتماشى مع اللوك، وتركت شعرها يتدلى بطريقة انسيابية واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

من هى ريا أبي راشد


ريا أبي راشد هي مقدّمة برامج تلفزيونية ومنتجة لبنانية بريطانية، وُلدت ريا في بيروت، لبنان في 12 مايو 1977 وحصلت على درجات علمية مختلفة في الاقتصاد والصحافة والإذاعة.

وتعد ريا أول صحفية عربية تُجري مقابلات مع نجوم هوليود، وهذا جعلها أكثر شهرة في الشرق الأوسط.

اشتهرت بتقديم النسخة العربية من برنامج المواهب العالمي "Arabs Got Talent" وكذلك برنامج "سكووب" حيث تستضيف نجوم هوليود.

إلى جانب تقديم برامج تلفزيونية، شاركت ريا أبى راشد في أداء صوتى لأفلام أنیمیشن شهيرة مثل "The Angry Birds Movie" و"Smurfs: The Lost Village"، وتزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالى يُدعى فاليریو.

كما أن لديها خبرات إعلامية مع قنوات عالمية مثل Entertainment Tonight و Star و ZDF و ORF و Tele Sine.

ويُعتبر برنامج "سكووب" أهم إنجازات ريا، حيث تقدمه على فضائية MBC، ويعتبر من أشهر وأنجح برامجها، حيث تستضيف خلاله نجوم عالميين بشكل أسبوعي، وتقول ريا إن البرنامج يمكن أن يعيش لثلاثين سنة، لأن المشاهدين يعشقونه ولأنه متجدد باستمرار.

 

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