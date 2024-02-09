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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. 1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

إمارة دبي
إمارة دبي

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم .

 شهدت الدائرة تسجيل 550 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 27 مبايعة أراض بقيمة 219.85 مليون درهم و523 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48.51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 24.78 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.09 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 24.24 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5.96 مليون درهم ومن ثم الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 72.2 مليون درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 72.14 مليون درهم بمنطقة الحضيبة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة لهباب الأولى.

دينة دبي الملاحية

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 102 مبايعة بقيمة 174.28 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 59.41 مليون درهم ومن ثم بوكدرة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 95.79 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 201.53 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 67.97 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 133.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 80.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.83 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.95 مليون درهم.

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