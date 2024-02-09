بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ بشرى

خضعت الفنانة بشرى، لجلسة تصوير جديدة باللونين الأبيض والأسود، ونشرت صور منها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت بشرى في الصورة بإطلالة جذابة من داخل سيارتها حيث ارتدت توب مقلم باللونين الأبيض والأسود، مع مكياج هادي أبرز من جمالها.

وتنتظر بشري عرض مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية"، تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، بطولة صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

تدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

وكان آخر أعمال بشرى، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة “إنتلجنت” وتوزيع خارجي روتانا.

كما شاركت بشرى في إنتاج فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” ، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية في السينما المصرية وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف .