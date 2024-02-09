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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاستيلاء على 99 مليون جنيه من الفيس بوك .. الداخلية تكشف تفاصيل أكبر قضايا النصب

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي) بتضررهم من (5 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالنصب عليهم والتحصيل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من (99 مليون جنيه) مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دون الوفاء بذلك. 

أسفرت تحرريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "الفيس بوك".. وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الاجتماعي. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التسويق الالكترونى التواصل الإجتماعي فيس بوك النيابة العامة شرطة اشمون شراء ملابس

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