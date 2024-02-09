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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روان بن حسين تشارك متابعيها تدريبها لـ الكيك بوكس

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين جمهورها بمجموعة صور من تدريباتها على رياضة الـ"كيك بوكس"، في إحدى الصالات الرياضية.

ونشرت روان بن حسين الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وظهرت فيها باطلالة رياضية جذابة بصحبة مدربها.

آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  أغنية "مالك أمل"، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.
 
وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٩_١٤١٧٢٨
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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٩_١٤١٧١٨
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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٩_١٤١٧١٠
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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٩_١٤١٧٠٢
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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٩_١٤١٦٥٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٩_١٤١٦٤٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٩_١٤١٦٤٧

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