وفد أمريكي برئاسة مولي في يحضر قمة الاتحاد الأفريقي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن وفدا من الولايات المتحدة سيحضر قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المزمع إجراؤها فبراير الجاري.

وقال بيان الخارجية الأمريكية إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في ستسافر إلى أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2024. وسينضم إلى مساعد وزير الخارجية في المبعوث الخاص للقرن الأفريقي السفير مايك هامر، المنسق العالمي لمكافحة الإيدز في الولايات المتحدة ومسؤول كبير في مكتب وزارة الخارجية. مكتب الأمن الصحي العالمي والدبلوماسية الدكتور جون نكينجاسونج، المدير المساعد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكتب أفريقيا موند مويانغوا، وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي سيحضر قمة الاتحاد الأفريقي، حيث سيلتقون بمسؤولي الاتحاد الأفريقي، فضلا عن رؤساء الدول والوزراء المشاركين في القمة.

وأثناء وجوده في أديس أبابا، سيلتقي مساعد الوزير في أيضًا بمسؤولين من حكومة إثيوبيا لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

وتؤكد الولايات المتحدة من جديد قيمة الاتحاد الأفريقي القوي وترحب بقيادة الاتحاد الأفريقي على الساحة العالمية.