عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد أمريكي برئاسة مولي في يحضر قمة الاتحاد الأفريقي

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن وفدا من الولايات المتحدة سيحضر قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المزمع إجراؤها فبراير الجاري.

وقال بيان الخارجية الأمريكية إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في ستسافر إلى أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2024. وسينضم إلى مساعد وزير الخارجية في المبعوث الخاص للقرن الأفريقي السفير مايك هامر، المنسق العالمي لمكافحة الإيدز في الولايات المتحدة ومسؤول كبير في مكتب وزارة الخارجية.  مكتب الأمن الصحي العالمي والدبلوماسية الدكتور جون نكينجاسونج، المدير المساعد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكتب أفريقيا موند مويانغوا، وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي سيحضر قمة الاتحاد الأفريقي، حيث سيلتقون بمسؤولي الاتحاد الأفريقي، فضلا عن رؤساء الدول والوزراء المشاركين في القمة.

وأثناء وجوده في أديس أبابا، سيلتقي مساعد الوزير في أيضًا بمسؤولين من حكومة إثيوبيا لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

وتؤكد الولايات المتحدة من جديد قيمة الاتحاد الأفريقي القوي وترحب بقيادة الاتحاد الأفريقي على الساحة العالمية.

وفد أمريكي قمة الاتحاد الإفريقي اثيوبيا وزارة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

وفد أمريكي برئاسة مولي في يحضر قمة الاتحاد الأفريقي

الأهلي ينعى والد نجم الفريق أحمد نبيل كوكا

سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

الحكومة أقوى ولا مدرسة؟.. خالد أبو بكر يوجه رسالة قوية لوزير التعليم

مش هتكلم على مريض.. تعليق ناري من عمرو أديب على تصريحات بايدن

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

لا تشتريها .. علامات تكشف الأسماك الفاسدة فى الأسواق

بعد نجاح "قمر الغجر" .. ميرنا وليد تستكمل مشاهدها في فيلم الورقة التالتة |صور

رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ