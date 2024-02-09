عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو ميجان الجديدة في مصر

رينو أوسترال موديل
رينو أوسترال موديل 2024

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات الجديدة محلياً، ومن بينها سيارة رينو أوسترال الجديدة موديل 2024.

رينو أوسترال موديل 2024

مواصفات السيارة رينو أوسترال موديل 2024

تستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2024 قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك الأداء تتكون من 7 سرعات "دفع أمامي".

 

رينو أوسترال موديل 2024

ويمكن للسيارة رينو أوسترال موديل 2024 التسارع والانطلاق من الوضع الثابت 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، بالإضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

تضم السيارة رينو أوسترال موديل 2024 العديد من التجهيزات منها، فرامل ABS وEBD، وبرنامج دعم المكابح BA، ووسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، مع خاصية التحكم الديناميكي، ومتابعة ضغط الإطارات، وتقنيات أخرى مثل رصد النقاط العمياء، وحساسات ركن وكاميرا.

رينو أوسترال موديل 2024

أسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2024

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الاولى Evolution بسعر 1,750,000 جنيه. 

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثانية Techno بسعر 1,850,000 جنيه.     

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثالثة Iconic بسعر 1,950,000 جنيه.     

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الرابعة Esprit Alpine بسعر 2,050,000 جنيه.   

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الخامسة Esprit Alpine Black Edition بسعر 2,060,000 جنيه.

رينو أوسترال موديل 2024 رينو أوسترال رينو أوسترال أوتوماتيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

موضوعات متعلقة

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

لفترة محدودة.. مرسيدس C-CLASS موديل 2023 بخصم 70%

أحدث أسعار نيسان باثفايندر في السعودية

خطوات مهمة للتفريق بين زيوت السيارات الأصلية والمغشوشة

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

أحدث أسعار دايو ليجانزا في مصر.. صور

سكودا أوكتافيا بخصم 70%.. تفاصيل

أهم الطرق لتجهيز سيارتك خلال الشتاء

ترشيحاتنا

السوق المصري جاذب للإستثمار.. عصام الرتمى يطالب بتثبيت أسعار الدولار"

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

عصام الرتمى: استفدت من المباردة الرئاسية لدعم الصناعة وعملت مصنعين

سكن واعفاء من جمارك السيارات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

اخبار مصر| رد مصري على تصريحات بايدن حول معبر رفح.. زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تتلقى الطعون والتنازلات الأحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

تحذير من وضع اللبن فى باب الثلاجة.. وهذه الطريقة الصحيحة لحفظه

بقرار من كاف.. عمر كمال محروم من المشاركة إفريقيا

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ