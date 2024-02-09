سعر رينو ميجان الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات الجديدة محلياً، ومن بينها سيارة رينو أوسترال الجديدة موديل 2024.

رينو أوسترال موديل 2024

مواصفات السيارة رينو أوسترال موديل 2024

تستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2024 قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك الأداء تتكون من 7 سرعات "دفع أمامي".

رينو أوسترال موديل 2024

ويمكن للسيارة رينو أوسترال موديل 2024 التسارع والانطلاق من الوضع الثابت 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، بالإضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

تضم السيارة رينو أوسترال موديل 2024 العديد من التجهيزات منها، فرامل ABS وEBD، وبرنامج دعم المكابح BA، ووسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، مع خاصية التحكم الديناميكي، ومتابعة ضغط الإطارات، وتقنيات أخرى مثل رصد النقاط العمياء، وحساسات ركن وكاميرا.

رينو أوسترال موديل 2024

أسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2024

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الاولى Evolution بسعر 1,750,000 جنيه.

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثانية Techno بسعر 1,850,000 جنيه.

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثالثة Iconic بسعر 1,950,000 جنيه.

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الرابعة Esprit Alpine بسعر 2,050,000 جنيه.

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الخامسة Esprit Alpine Black Edition بسعر 2,060,000 جنيه.