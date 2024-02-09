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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

داخل سيارتها.. دارين حداد تخطف الأنظار بجمال ملامحها في أحدث ظهور

دارين حداد
دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار داخل سيارتها.

وبدت النجمة التونسية بإطلالة عصرية، حيث إرتدت توب صوف باللون الأسود؛ ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها تنسدل بشكل ناعم ومرتب؛ ليعطي لمسه أنيقة ويعكس أنوثتها، مع مكياج ناعم ابرز ملامحها البريئة والهادئة.


وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

وشاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، والذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٩_١٢٢٨٤٦

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