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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس خناقة محمود كهربا وأبو جبل بمعسكر المنتخب| من المخطئ؟

صدى البلد

كشف أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للبرتغالي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن كواليس خلاف كهربا وأبو جبل.

وقال خلال حواره مع الإعلامي مهيب عبدالهادي: “خناقة ملعب وكان مجرد زعيق انتهى باعتذارهم لبعض في نفس اليوم”. 

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

 

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.

الإعلامي مهيب عبد الهادي المدير الفني السابق لمنتخب مصر أيمن عبد العزيز بطولة كأس أمم أفريقيا كاس امم افريقيا معسكر المنتخب مهيب عبد الهادي

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