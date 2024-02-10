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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصحوبة بأمطار.. موجة باردة جديدة تضرب مصر في هذا التوقيت| الطقس اليوم

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يستمر في حالة الاستقرار على كافة أنحاء البلاد حتى منتصف الأسبوع الجاري، وسط انعدام لفرص الأمطار على غالبية المحافظات.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يستمر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويظل الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن الطقس مع منتصف الأسبوع الجاري، سوف يشهد اعتبارا من الثلاثاء القادم، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد، إن فرص الأمطار سوف تعود اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حيث تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتمتد فرص الأمطار على مناطق شمال الوجه البحري يوم الثلاثاء، على فترات متقطعة لتكون بنسب حدوث تقارب 40% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذا الأسبوع، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 18 إلى 25 درجة
السواحل الشمالية  تتراوح ما بين 17 إلى 24 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 21 إلى 24 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 20 إلى 26 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 29 درجة

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس مصر اليوم

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