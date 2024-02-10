علاج بالأكسجين.. تشميع عيادة غير مرخصة بسوهاج| تفاصيل

تمكن فريق من مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، من ضبط عدد من الأشخاص معدومي الضمير؛ الذين استطاعوا إدارة عيادة طبية خاصة بهم، واقنعوا المرضى بقدرتهم على تخفيف آلامهم وشفائهم من المرض عن طريق جلسات للعلاج بالأكسجين.

وتم استئجار عيادة ببدروم إحدى المستشفيات الخاصة لممارسة نشاطهم، وتم عمل الدعاية والإعلان عن نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب البسطاء والذين يبحثون عن اي وسيلة ممكنة للشفاء.

وفور ورود معلومات إلى مديرية الصحة بسوهاج مفادها أن هناك أشخاص يقومون بممارسة أنشطة من شأنها الاضرار بصحة المواطنين حيث أنهم ادعوا علاجهم للألم وقرحة القدم السكري والسرطان وغيرها من الأمراض.

وكيل الصحة بسوهاج:" سنلاحق معدومي الضمير والمتلاعبين بصحة المواطنين"

تم تكوين فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور وكيل الوزارة ودكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر وبمتابعة الدكتور محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر بمديرية الصحة، وضم كلا من الدكتورة مني عبدالناصر إبراهيم وهيثم محمد رأفت مفتشو العلاج الحر وأميرة الجبالي مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وتم مداهمة المكان الممتلئ بالمرضي وضبط الأدوات المستخدمة حيث وجد بالمكان أكياس دم فارغة وجاهزة للسحب من المرضي دون وجود أدنى مستوي لاحتياطات مكافحة العدوي او الحفظ، وكذلك وجود عدد من المحاقن جاهزة للاستخدام، وكذلك مستلزمات طبية تستخدم في الجلسات وغيرها من الأدوات والمستلزمات.

تم تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفات ومرتكبيها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بسوهاج تكثف حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري مؤكداً أيضاً أنه لا تهاون في المساس بصحة المواطن السوهاجي وسنلاحق معدومي الضمائر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.