عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج بالأكسجين.. تشميع عيادة غير مرخصة بسوهاج| تفاصيل

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات بسوهاج

تمكن فريق من مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، من ضبط عدد من الأشخاص معدومي الضمير؛ الذين استطاعوا إدارة عيادة طبية خاصة بهم، واقنعوا المرضى بقدرتهم على تخفيف آلامهم وشفائهم من المرض عن طريق جلسات للعلاج بالأكسجين.

وتم استئجار عيادة ببدروم إحدى المستشفيات الخاصة لممارسة نشاطهم، وتم عمل الدعاية والإعلان عن نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب البسطاء والذين يبحثون عن اي وسيلة ممكنة للشفاء.

وفور  ورود معلومات إلى مديرية الصحة بسوهاج مفادها أن هناك أشخاص يقومون بممارسة أنشطة من شأنها الاضرار بصحة المواطنين حيث أنهم ادعوا علاجهم  للألم وقرحة القدم السكري والسرطان وغيرها من الأمراض.

قافلة القومي لثقافة الطفل "عيالنا" تتوجه لمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا

سقوط قت.يل في مشاجرة صيادين.. تجديد حبس 3 أشخاص بـ سوهاج

وكيل الصحة بسوهاج:" سنلاحق معدومي الضمير والمتلاعبين بصحة المواطنين"

تم تكوين فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور وكيل الوزارة ودكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر وبمتابعة الدكتور محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر بمديرية الصحة، وضم كلا من الدكتورة مني عبدالناصر إبراهيم وهيثم محمد رأفت مفتشو العلاج الحر وأميرة الجبالي مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وتم مداهمة المكان الممتلئ بالمرضي وضبط الأدوات المستخدمة حيث وجد بالمكان أكياس دم فارغة وجاهزة للسحب من المرضي دون وجود أدنى مستوي لاحتياطات مكافحة العدوي او الحفظ، وكذلك وجود عدد من المحاقن جاهزة للاستخدام، وكذلك مستلزمات طبية تستخدم في الجلسات وغيرها من الأدوات والمستلزمات.

تم تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفات ومرتكبيها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بسوهاج تكثف حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري  مؤكداً أيضاً أنه لا تهاون في المساس بصحة المواطن السوهاجي وسنلاحق معدومي الضمائر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

IMG-20240210-WA0007
IMG-20240210-WA0007
IMG-20240210-WA0006
IMG-20240210-WA0006
IMG-20240210-WA0005
IMG-20240210-WA0005
IMG-20240210-WA0008
IMG-20240210-WA0008
IMG-20240210-WA0010
IMG-20240210-WA0010
سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج وزارة الصحة الأكسجين عيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

موضوعات متعلقة

تموين سوهاج تضبط 8 أطنان سكر ودقيق مدعم بجرجا قبل بيعهم بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل

حقيقة إصابة بيرسي تاو خلال مشاركات كأس الأمم الأفريقية

فيديو أشعل السوشيال ميديا.. فريق أيرلندا النسائي يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي

مشروع الشام الجديد طوق النجاة بعد تعطل الملاحة في البحر الأحمر.. تفاصيل

الإعلام الفلسطيني: الاحتلال يرتكب مجزرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

أحتاجك أنا .. أحلام تتألق بحفل موسم الرياض

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ