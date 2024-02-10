نهائي كأس آسيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، العديد من المباريات النارية في مختلف الدوريات العالمية الكبرى والبطولات الأفريقية، ونقدم لكم جدول المباريات والقنوات الناقلة على النحو التالي:

كأس آسيا 2023 - النهائي:

منتخب قطر vs منتخب الأردن: الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس أمم إفريقيا 2023 - الميدالية البرونزية:

جنوب إفريقيا vs الكونغو: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر.

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي vs إيفرتون: الساعة 2:50 ظهرًا.

فولهام vs بورنموث: الساعة 5:00 مساءً.

ليفربول vs بيرنلي: الساعة 5:00 مساءً.

لوتون تاون vs شيفيلد يونايتد: الساعة 5:00 مساءً.

توتنهام هوتسبير vs برايتون: الساعة 5:00 مساءً.

وولفرهامبتون vs برينتفورد: الساعة 5:00 مساءً.

نوتنجهام فورست vs نيوكاسل يونايتد: الساعة 7:30 مساءً.

الدوري الإسباني - الجولة 24:

ديبورتيفو الأفيس vs فياريال: الساعة 3:00 عصرًا.

ريال سوسيداد vs أوساسونا: الساعة 5:15 مساءً.

ريال مدريد vs جيرونا: الساعة 7:30 مساءً.

لاس بالماس vs فالنسيا: الساعة 10:00 مساءً.

الدوري الإيطالي - الجولة 24:

كالياري vs لاتسيو: الساعة 4:00 عصرًا.

روما vs إنتر ميلان: الساعة 7:00 مساءً.

ساسولو vs تورينو: الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الألماني - الجولة 24:

يونيون برلين vs فولفسبورج: الساعة 4:30 مساءً.

فرانكفورت vs بوخوم: الساعة 4:30 مساءً.

بروسيا مونشنغلادباخ vs درامشتات: الساعة 4:30 مساءً.

بريمن vs هايدنهايم: الساعة 4:30 مساءً.

أوجسبورج vs لايبزيج: الساعة 4:30 مساءً.

باير ليفركوزن vs بايرن ميونيخ: الساعة 7:30 مساءً.

الدوري الفرنسي - الجولة 24:

لانس vs ستراسبورج: الساعة 6:30 مساءً.

باريس سان جيرمان vs لانس: الساعة 10:00 مساءً.

يرجى متابعة القنوات الناقلة للحصول على تغطية مباشرة للمباريات.