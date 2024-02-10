وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يترأسان اجتماعا لمناقشة ملفات هامة بين البلدين| صور

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، اجتماعا ثنائيا، اليوم السبت، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل في العاصمة الإدارية الجديدة، في جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

تناولت الجلسة بحث العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة لدفع أوجه التعاون المختلفة في شتى المجالات، ومناقشة ملفات هامة على طاولة المباحثات، يتقدمها تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات وتبادل الرؤى حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة عبر منصة "إكس"، أن وزيري خارجية البلدين سيترأسان اليوم أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، على أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي مشترك بينهما خلال ساعات.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس".

ورافق وزير الخارجية الضيفة إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء للقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.