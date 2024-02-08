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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري في نيقوسيا.. ماذا دار بينه وبين الرئيس خريستودوليدس ونظيره القبرصي؟ صور

وزير الخارجية والرئيس
وزير الخارجية والرئيس القبرصي

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الخميس، سامح شكري، وزير الخارجية، بمقر الرئاسة القبرصية، في مستهل زيارته إلى نيقوسيا.

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر وقبرص تجمعهما علاقات صداقة تاريخية، وتعاون متعدد الأطر يستند إلى رؤى متقاربة ومصالح مشتركة، وتنسيق وثيق حول التحديات المشتركة.

وفور اللقاء مع الرئيس القبرصي، عقد شكري اجتماعا ثنائيا مغلقا مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، تلته جلسة مباحثات بين الجانبين.

وتضمنت المحادثات سبل الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون في إطار الآلية الثلاثية، والتطورات الإقليمية، لا سيما الأزمة في غزة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، توجه صباح اليوم، الخميس، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير أبوزيد، أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والوثيقة والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. 

كما تستهدف الزيارة أيضاً تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات هامة يعقدها الوزير سامح شكري مع كل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ووزير الخارجية "كونستانتينوس كومبوس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأزمة في قطاع غزة.

أحمد أبو زيد الأزمة في غزة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الخارجية السفير أحمد أبو زيد الدبلوماسية العامة الوزير شكري

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