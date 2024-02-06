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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لمنصب مدير عام "اليونسكو"

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لمنصب مدير عام "اليونسكو"

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم، الدكتور خالد العناني مُرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات حملة الترشيح المصري، ورئاسة وزارة الخارجية لمجموعة العمل الوطنية المُشكّلة لمتابعة الترشيح.

​وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد استعراض الموقف الراهن لحملة الترشيح وآفاقها حتى موعد الانتخابات المقررة في الربع الأخير من 2025 في مقر منظمة "اليونسكو" في باريس.

وحرص وزير الخارجية على الاستماع إلى عرض من الدكتور العنانى لنتائج الزيارات التي قام بها لعدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، وآخرها جنوب أفريقيا وبوتسوانا وفرنسا، آخذا في الاعتبار اعتماد الترشيح المصري ترشيحاً للمجموعة العربية من قبل المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، كما تم التباحث حول أبرز المحطات المنتظرة في حملة الترشيح خلال الشهور المقبلة.

أحمد أبو زيد الأمم المتحدة الدكتور خالد العناني الانتخابات المقررة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية سامح شكري وزير الخارجية

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