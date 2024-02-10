زاخاروفا: أي محاولات غربية للاستيلاء على الأصول الروسية "سرقة مبتذلة"

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت أن أي هجمات يشنها الغرب على الأموال السيادية الروسية تعتبرها موسكو بمثابة سرقة مبتذلة ورغبة في ملء جيوبهم.

وقالت زاخاروفا إن الغرب لن يتوقف وسيبحث عن ذرائع جديدة لخلق مظهر الشرعية للاستيلاء على الأموال العائدة لروسيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وجاء في تعليق زاخاروفا المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إننا نعتبر أي هجمات على أموال مملوكة لروسيا بمثابة سرقة مبتذلة ورغبة من المصادرين في ملء جيوبهم".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يدفع لأوكرانيا من محفظته الخاصة.