حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

ظهرت كواليس جديدة داخل منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن منصبه بشكل رسمي، كما تولى إبراهيم حسن منصب مدير المنتخب في العهد الجديد لـ"التوأم".

منتخب مصر



حسام حسن يفرض حظر إعلامي داخل المنتخب



وأكدت مصادر داخل المنتخب، أن التوأم اتخذ فرمانا جديدا في المنتخب، إذ قرر فرض حظر إعلامي على كل أعضاء الجهاز الفني، لحين الإعلان عن الجهاز بالكامل خلال أيام، وعدم الحديث لوسائل الإعلام عن أية أمور تتعلق بمنتخب مصر.



سفر حسام حسن لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا



ويسافر حسام حسن القاهرة متجها إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، رفقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا المقرر لها في العاشرة مساء غد الأحد.



طائرة خاصة لمنتخب مصر

كما يسافر منتخب مصر إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، إذ يشارك الفراعنة في البطولة الودية التي ستقام بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل رفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.



حسام حسن يوافق على طلب محمد صلاح



وافق حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على استمرار الدكتور محمد أبو العلا كرئيس للجهاز الطبي بالمنتخب الوطني، بعد التنسيق مع إدارة اتحاد الكرة في هذا الأمر، وهو ما طلبه محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق، من "الجبلاية" بعد إسناد المهمة للعميد.

منتخب مصر



حسم موقف أبو العلا من العمل مع حسام حسن



وأعطى حسام حسن الموافقة لإدارة اتحاد الكرة على استمرار محمد أبو العلا في قيادة الجهاز الطبي لمنتخب مصر، خاصة أنه تم التنسيق بين مسؤولي الجبلاية وحسام حسن على الجهاز الطبي المعاون له في المرحلة المقبلة داخل صفوف الفراعنة، ليكون بذلك قد تمت الموافقة على طلب محمد صلاح، الذي رغب في استمرار "أبو العلا" على رأس الجهاز الطبي.



وأكد حسام حسن لاتحاد الكرة على استمرار محمد أبو العلا، على الرغم من أن العميد كان يرغب في إحضار الدكتور محمد عنان كرئيس للجهاز الطبي للفراعنة، خاصة أنه سبق وعمل معه خلال سنوات قيادته للأندية المختلفة، لكن تم إقناع "العميد" ببقاء أبو العلا، نظرا لتواجده منذ سنوات مع المنتخب الوطني.



اتحاد الكرة يعتمد تشكيل جهاز المنتخب خلال ساعات



في السياق ذاته، يعتمد اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل، خلال ساعات، بعد تسلمه من حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وسيتم الكشف عن قائمة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية للفراعنة في عهد التوأم.