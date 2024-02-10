غد النظر في دعوى تطالب بمنع ترشح الوحش لنقابة المحامين

حددت محكمة القضاء الإداري غد الأحد لنظر طعن الدكتور هاني سامح، المحامي، رقم 36427 لسنة 78 قضائية، الذي يطالب بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية؛ لكونه متطرفا دعا إلى ارتكاب جنايات وجرائم مواقعة الفتيات قسرًا واغتصابهن والتحرش بهن حال كونهن غير محجبات، مع اعتبار ذلك واجبا وطنيا وقوميا للشباب.

وكذا لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في تلك الجريمة بالحبس ثلاث سنوات عن جرائم الدعوة إلى اغتصاب النساء، ولافتقاره الالتزام في سلوكه المهني والشخصي وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور أحكام جنائية نهائية وباتة حياله.