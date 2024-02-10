عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في أبوظبي 2 مارس

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ساهر له في جزيرة ياس، بمنطقة الاتحاد أرينا بـ أبوظبي، يوم 2 مارس المُقبل. 

 

عمرو دياب - ألبوم مكانك

كان الفنان  عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة. 


ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

  1. "بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس
  2. "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.
  3. "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
  4. "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي
  5. "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم
  6. "مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن  عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم
  7. "ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن  عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم
  8. "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي
  9. "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي
  10. "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي
  11. "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم
  12. "المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

 

أحدث أغاني عمرو دياب

في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب أبوظبي اغاني عمرو دياب اخبار عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

بالأسماء.. فرمان من كولر باستبعاد 4 لاعبين من حساباته الفنية

موضوعات متعلقة

بمشاركة محمد عبده .. طرح تذاكر حفل ليلة سعود بن عبدالله الليلة

رغم الصلح بينهما.. بلوك أصالة نصري لـ أنغام مازال مستمرا

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

مواري العتب.. طرح أحدث أغاني المطربة نوال الكويتية

أخبار الفن| افتتاح مهرجان الأقصر.. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

شاهد تطرح البوسترات الأولى لـ مسلسل العتاولة

يهزك الشوق.. ماجد المهندس يشعل حفل مهرجان فبراير الكويت

في ذكراه.. قصة خلاف مرسي جميل عزيز مع محمد عبد الوهاب

ترشيحاتنا

ظهر حاملا النعش.. موقف مؤثر لكهربا في جنازة والد أحمد نبيل كوكا

وزيرة خارجية بلغاريا: مصر تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

شكري: مصر ترفض أي تصفية للقضية الفلسطينية

كولر يستقر على موديست لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد| تفاصيل

أسلوب جديد لـ جوزيه جوميز في مران الزمالك اليوم

التطبيق خلال أيام| مزايا منظومة كارت الخبز المشحون لغير حاملي البطاقات التموينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتمت بجثث أقاربها 6 أيام حتى ماتت.. مأساة الطفلة هند ضحية الاحتلال الإسرائيلي

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان لافت| شاهد

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

فيديو

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: عسكرة البترودولار أحد أهم الأدوات لتكسير الاقتصاديات

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلى يكتب: عتبة الأربعين.. رحلة التفكير والنضوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ