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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنوب أفريقيا تواجه الكونغو الليلة لتحديد برونزية كأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

يواجه منتخب جنوب أفريقيا، اليوم السبت، نظيره الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً، على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، والتي ستختتم منافساتها غدًا، الأحد، بمباراة النهائي بين كوت ديفوار ونيجيريا.

وفي دور نصف النهائي، خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام كوت ديفوار بهدف نظيف، بينما خسر منتخب جنوب أفريقيا أمام نيجيريا بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية أظهر أداءً جيدًا خلال المباريات السابقة، حيث تأهل لربع النهائي بعد تغلبه على منتخب مصر بركلات الترجيح، بينما قدم منتخب جنوب أفريقيا أداءً قويًا وتألق في دور الـ16 بفوزه على منتخب المغرب.

بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية، فإن مباراة اليوم تمثل فرصة لاستعادة التوازن وإظهار الأداء الجيد الذي قدمه في مراحل البطولة السابقة. 

من جانبه، يسعى منتخب جنوب أفريقيا إلى تعويض خيبة الخسارة في نصف النهائي والتركيز على الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث.

ستكون المباراة تحديًا للفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز وتحقيق المركز الثالث في البطولة، ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومشوقة بين الطرفين.

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