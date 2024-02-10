مصرع 17 حوثيًا في الغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، مصرع 17 عسكريًا في الغارات الأمريكية والبريطانية على البلاد.

وذكر بيان للحوثيين إنهم أقاموا جنازة لـ 17 عنصرًا تابعين لهم سقطوا خلال ضربات جوية أميركية بريطانية مشتركة.

كان السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجن، قال مساء الجمعة، إن تصنيف ميليشيا الحوثي كـ"جماعة إرهابية" سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل (16 فبراير الجاري).

وأكد فاجن، في بيان على حساب السفارة بمنصة "إكس"، أنه "يمكن إعادة النظر في القرار إذا أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية صنفت ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية، في 17 يناير الفائت، بسبب زيادة هجمات الميليشيا في البحر الأحمر وخليج عدن وتهديدها للملاحة الدولية.

ويسمح تصنيف "كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص"، لحكومة الولايات المتحدة، بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة للكيان المصنف، بالإضافة إلى فروع ترتبط بها أو منظمات صورية أو شركاء.