أوكرانيا وغزة .. وزير المالية الأسبق يوضح أسباب تأثر الإقتصاد القومي

قال أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، إن حزمة المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مؤخرا تأتي لتخفيف العبء عن المصريين.

وأضاف «جلال» خلال برنامج علشان بكرة الذي تقدمه الإعلامية جيهان فوزي على الفضائية المصرية، أن جزء من التضخم جاء مستوردا من الخارج، إلا ان جزء آخر جاء من الداخل بسبب قلة المعروض من السلع، وقارن الدولار بسلعة معينة يمكن التحكم في قيمته بزيادة عرض هذه السلعة أو ندرتها.

وأوضح وزير المالية الأسبق، أن الوضع الاقتصادي حاليا تأثر بسبب السوق الموازي وأزمة أوكرانيا واجتياح اسرائيل لقطاع غزة.

وأوصى وزير المالية السابق بالتعامل بشكل مختلف مع الأزمة الحالية حتى لا تتكرر في المستقبل, مشيرا إلى الطرق الكمية التي تم تطبيقها مثل مطاردة المتعاملين مع السوق السوداء وفرض قيود على سحب الأفراد للدولار من الخارج.