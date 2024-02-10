محافظ الوادي الجديد: إدراج مستشفيات الحميات والصدر ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تقديم خدمات التأمين الصحي لأول مرة بمستشفيات الحميات والصدر، وذلك في إطار خطة التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، أنه من المقرر تفعيل خدمات التأمين الصحي بتلك المستشفيات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير الحالي، والتي تتيح للمنتفعين من التأمين الصحي الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلالها.