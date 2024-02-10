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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: إدراج مستشفيات الحميات والصدر ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تقديم خدمات التأمين الصحي لأول مرة بمستشفيات الحميات والصدر، وذلك في إطار خطة التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، أنه من المقرر تفعيل خدمات التأمين الصحي بتلك المستشفيات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير الحالي، والتي تتيح للمنتفعين من التأمين الصحي الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلالها.

 

مدارس الوادي الجديد تستعد لبدء الفصل الدراسى الثانى غدا

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