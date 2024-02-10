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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس الوادي الجديد تستعد لبدء الفصل الدراسى الثانى غدا

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، الجاهزية والاستعداد لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى غداً الأحد، حيث جرى عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات التعليم بالمحافظة  لمناقشة خطة العمل والوقوف على آخر المستجدات بجميع الإدارات التعليمية للإطمئنان على جاهزية جميع مدارس المحافظة لإستقبال طلابها مع بداية الفصل الدراسى الثانى  والإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ونظافة وتجميل وتزيين المدارس.


وشدد مدير التعليم بالمحافظة على تشكيل لجان للمتابعات الميدانية داخل المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى للإطمئنان على  سير العملية التعليمية وتوزيع الأدوار وإلتزام الجميع بالمهام المكلفين بها وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور، وضرورة متابعة الغياب اليومى للطلاب مع  توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب للإستفادة العلمية وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الطلاب الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم.

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