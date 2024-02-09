نائب محافظ الوادي الجديد تشارك ببرنامج "قيادات حكومات المستقبل " في الإمارات

تشارك السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، كممثل للقيادات الحكومية المصرية ببرنامج "قيادات حكومات المستقبل" الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية وتعزيز مهارات قياداتها لمواكبة آليات المستقبل واستشراف التطورات العالمية في مجالات الإدارة والقيادة.

وأضافت نائب المحافظ أنه من المقرر أن يشارك منتسبي البرنامج في فعاليات القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤ في دورتها ال ١١ والتي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من ١٢ حتى ١٤ فبراير الجاري، بمشاركة قادة حكومات عدد من الدول وصناع القرار، لدراسة عدد من الملفات العالمية و بحث فرص تبادل الخبرات ومواجهة تحديات المستقبل.

هذا ويشمل البرنامج أيضاً زيارات لأهم الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك للإطلاع على التجربة الإماراتيه في تطوير عمل المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.