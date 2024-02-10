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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جمال ساحر وأنوثة راقية.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بأناقتها

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وبدت جويل بإطلالة شتوية انيقة للغاية، حيث ارتدت بالطو مصمم من الفرو بنقشه البيج لتواكب الموضة وتبدو في غاية انوثتها.

وتركت خصلات الذهبي القصير منسدلا ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر  الفاقع في الشفاه.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.
 

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